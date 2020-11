Ostali brez giric – vino pa bo!

Kako je ustvarjati ob nenehno spreminjajočih se koronskih omejitvah, so občutili tudi Orleki. Ob dvojnem singlu Adijo klape/Ko se vino več ne toči so načrtovali spot za Klape, s katerimi se poklanjajo rock'n'rollu, ko pojejo: »A girice in klape ne zamenjajo rock'n'rolla nikdar!« A v tem času niso mogli posneti druženja rockerjev na težkih motorjih, so se pa kot vedno tudi tokrat odzvali pozitivno.Vpoklicali so 'policaja' Miho Brajnika in v butični zasedbi, skladno s pravili, posneli videoparodijo na druženje v koronskih časih. Podložili so jo z mirnejšo od obeh pesmi, Ko se vino več ne toči, ki govori ...