Osmišljevalnica: Kam pa kam, popolni učenec? (Suzy)

OSMIŠLJEVALNICA

Začetek šolskega leta je pogosto čas novega zagona, sveže motivacije in optimističnih ciljev.

»Učenci, pozdravljeni, za vas smo pripravili številne zanimive vsebine, barvite učbenike, urejene učilnice; vaša naloga je poslušati, sodelovati, se učiti in pridobivati lepe ocene; vabljeni tudi k šolskim tekmovanjem in dodatnim dejavnostim.« Sliši se znano, kajne? Bolj študiozni cilje z mladimi še dodatno 'predihajo' po modelu SMART kot specifične, merljive, dosegljive, realistične in časovno opredeljene (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound). Z mladimi se pogovorimo, jih še malo podkupimo ter vse skupaj zabelimo s priložnostno grožnjo – in cilji za novo šolsko leto so ...