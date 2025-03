Oskarji 2025: Modni hiti in kiksi (Suzy)

Zanimivo je, da so med ženskami, ki kipcev niso prejele, tiste, ki so najlepše oblečene. Zoe Saldaña in Mikey Madison, ki sta prejeli oskarja za stransko in glavno žensko vlogo, sta razdvajali modne kritike. Mnoge zvezdnice so se letos odločile za svetleče in bleščeče, zlate in srebrne oprave, da so vsaj same zase svetile, če že kipcev ni bilo.