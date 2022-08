Osho: Postanite tolmun pozornosti

Prepričan je, da večina ljudi večino življenja prespi in se nikoli zares ne prebudi. »Delujete v spanju, zato se kar naprej spotikate in počnete stvari, ki jih nočete početi, za katere ste se odločili in veste, da jih ni prav početi,« pravi Osho in doda, da je znak tega našega spanja, da nam um nenehno žlobudra kot nasprotje notranji tišini (Zavedanje, založba Primus). Poudarja, da svet, ki ga vidimo okoli sebe, ni resnični svet. Obstaja, a ga vidimo skozi kopreno spanca. Opazujemo in tolmačimo ga po svoje. Celotno eksistenco postavimo v funkcijo projekcijskega platna in potem nan...