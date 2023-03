Oreh nudi zaščito v času sprememb

Da bom naredila esenco oreha, sem se spoznala takoj, ko se mi je v mislih izoblikovalo vprašanje o tem, kdaj cvetijo orehi. Še preden je prišla pomlad, sem na sprehodih že iskala orehova drevesa ter poskušala začutiti, kateri bi bil pravi za cvetno esenco. Pridno sem si zapisovala lokacije, a pri nobeni nisem začutila tiste prave vibracije.

Zgodilo se je na velikonočni ponedeljek. Zjutraj sem se spomnila oreha, mimo katerega nisem šla že nekaj let in raste sam, sredi polja, kar je idealno za izdelavo esence. Dan je bil brez oblačka in hitro sem pripravila vse potrebno ter se odpravila na lokacijo. Ko sem prišla do drevesa, sem ostrmela. Posušilo se je. Kako? Spraševala sem se, kako se je moja intuicija lahko tako zelo zmotila. Že sem se podala nazaj, ko me je na poti pritegnilo gosto grmovje in nekaj me je vleklo, naj grem vanj. Na drugi strani sem se znašla sredi orehov. Pet mladih dreves še v brstih in eden večji v polnem cvetu. Na glas sem se zasmejala, povezala z devami ter začela pripravo esence.

Oreh je esenca, ki nudi zaščito v času sprememb. Te nam delajo težave, ker se običajno podajamo v neznano, v novo izkušnjo, za katero še ne vemo, kaj nam prinaša. Ne glede na to, ali se sprememba dogaja zaradi naše želje ali je neprostovoljna zaradi zunanjih okoliščin, so lahko v nas strah pred neznanim, negotovost in dvom kot posledica pričakovanj, da se lahko stvari še poslabšajo.

Ko so spremembe prostovoljne, nas vodi upanje, da bo bolje, vendar smo hkrati bolj občutljivi za mnenja ter vpliv ljudi okrog sebe. Če podpora okolice ni pozitivna, se pojavijo dvom, zmedenost, lahko si celo premislimo ter spremembe ne izpeljemo. Esenca oreha okrepi naše zaupanje ter nas varuje pred negativnimi vplivi iz okolice. Podpre nas, da se pogumno osredotočimo na svoj načrt, trdno primemo vajeti v svoje roke in odločno sledimo svoji poti. Njegova vibracija deluje kot zaščitni plašč, ki filtrira informacije iz okolja.

Ko sem delala esenco, me je mučilo še eno vprašanje. Zakaj velikonočni ponedeljek? Sedla sem pod drevo in se spustila v meditacijo. Prizori iz zadnjega dneva Jezusovega življenja in njegovo vstajenje so se odvili v moji notranji zavesti in spoznala sem, da sta bila njegova smrt in vstajenje največja sprememba, ki se lahko zgodi. Ko je odložil svojo človeško obleko ter se prebudil v svetlobo lastne božanskosti, je bil izpostavljen neizmernemu trpljenju, a je zaupal, da to mora storiti, ker je to njegova naloga. Brez močnega notranjega zaupanja in vere v božji načrt tega ne bi zmogel.

Manca Razboršek. foto: Dejan Javornik

Dr. Edward Bach, oče Bachovih cvetnih esenc, je o orehu zapisal, da prekine uroke, ki nas vežejo na preteklost. V svojem življenju je moral opustiti ugledno zdravniško kariero ter se soočiti z mnogimi kritikami, da se je lahko posvetil esencam, ki že več kot stoletje lajšajo življenja milijonom ljudi po svetu.

Esenca oreha nas spomni na zaupanje in vero ne glede na zunanje vplive, naj gre za velike ali majhne spremembe. Za otroka je to lahko vstop v vrtec ali šolo, prihod novega bratca ali sestrice, odhod enega od staršev. Za odrasle selitev, ločitev, sprememba zaposlitve, upokojitev ali odločitev za katerokoli drugo spremembo. Oreh omogoči, da ohranjamo zaupanje, odločenost ter vero v pozitivne rezultate, ki jih bo sprememba prinesla. Okrepi pogum in veselo pričakovanje boljše prihodnosti. Spremembe so edina stalnica v življenju, zato je esenca oreha lahko vaša zvesta vibracijska podpora v teh časih. Ob koncu pa vas vabim, da se z esencami seznanite na tečaju, ki ga bom imela od 21. do 23. aprila na Rakitni.