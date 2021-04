Optimizem, vera in zaupanje naj bodo vodila

Čas nepričakovanih priložnosti in dohodkov

Kolo sreče prinaša nove priložnosti

Ohranite mirno glavo in načrtujte svojo strategijo

April je bil intenziven. Bilo je kot v ekonom loncu, ves čas na vrhuncu in silovito. Veliko je bilo neizrečenega in nejasnega. A vse bo prišlo na dan, razčiščevanje se bo začelo na vseh ravneh. Mnogi že čutite, da se je vse začelo bliskovito premikati. Seveda je to povezano tudi s tem, da so razrahljali ukrepe, a vendar se ne veselite prehitro.Prihajamo v obdobje dveh mesecev, ko se bo dinamika spremenila. Bolj se bomo nagibali v toplejše mesece, več bo možnosti za uvid v situacijo z razdalje.Iztirjen Mars je prinesel veliko moči na področju komunikacije in prav iztirjene besede so lahko mnogim povzročile precej vroče krvi. Že takoj ob vstopu v maj bo Merkur, planet komunikacije, poslovanja in trgovanja, vstopil v svoje vladajoče znamenje dvojčka. To bo zanj harmonična energija, komunikacija bo stekla z lahkoto. Pozneje v maju, ko se začne faza retrogradnega Merkurja, se bo spremenila, zato je najbolje, da zdaj opravite vse zahtevne pogovore in napredujete pri novih projektih, ki jih želite začeti.Lahko boste imeli občutek, da se je vse v življenju končno premaknilo z mrtve točke, lahko pa se boste ukvarjali tudi z zapuščino. Zdaj bo čas za obilje, ki ste si ga zaslužili v preteklosti, a le pod pogojem, da boste odprti za nove priložnosti. Edino, kar lahko ustavi kolo sreče, je navezanost na stare vzorce, načine obnašanja in vedenja. Kako dobro ste jih ozavestili, se bo pokazalo prav skozi izzive, ki vam jih prinaša retrogradni Merkur.Kolo sreče predstavlja energijo, ki bo plod poguma in neustrašnosti, kar pomeni, da delujte iz središča svoje biti! Nasvet … Spustite ročno zavoro in bodite odprti za priložnosti, ki vam bodo prinesle razcvet in boljše čase. Bodite konkretni, predvsem pa bodite odprti za novo znanje, za nove poti in življenjske priložnosti. Ne vračajte se nazaj, tudi ko se boste soočali z izzivi glede materialne eksistence. Vem, da ne bo lahko, a vseeno verjemite, da pot je, ni najlažja, pa vendar obstaja.Z odgovornostjo, ki jo boste prisiljeni sprejeti v tem mesecu, lahko zaslužite nagrade, ki ste si jih v resnici priborili že z delom v preteklosti. Tako kot ste sejali, tako boste zdaj želi. To velja za vse, tudi za tiste, ki so trenutno še vedno na položaju. Vsak dobi enkrat izstavljen račun in mora odgovarjati za vse, kar je naredil.Zaupajte in mislite pozitivno, ohranjajte visoko vibracijo, saj obilje dobrih misli privlači obilje dobrih priložnosti. Zdaj se, če se le lahko, izognite rutini in ustaljenim navadam, saj lahko te spremenijo obilje v pomanjkanje. V številu 10 imate priložnosti: 10. dan, teden, mesec, 10 mesecev ... V tem času so možnosti za ustvarjanje novih priložnosti in sreče v življenju. Optimizem, vera in zaupanje naj bodo vodila tega meseca; togost, strah in dvom vodijo v zakrčenost in naj ne prevladajo.Vedite, da imate izvrstne vire v svojem razumu, v moči svojega duha in domišljiji. Raziščite jih in razmislite o rešitvi iz situacije, v kateri ste. Poglejte okoli sebe. Niste edini. Še več je takih, kot ste vi. Podajte si roke in se povezujte. Imejte vizije, želje in sanje. Zaupajte, da imate mogočne zaveznike, ki vam bodo pomagali, saj enako privlači enako. Ko boste pomagali najprej sebi, boste lahko v drugem koraku pomagali tudi drugim. Resnično delujte v zdravem okolju, ki vibrira z visokim nabojem energije, ki vas podpira in motivira.Maj je eden pomembnejših mesecev v letu 2021. Po prvi tretjini meseca se bo prvič po 12 letih zgodil premik Jupitra v znamenje rib, ob koncu meseca pa bo izjemno močan in redek mrk ob krvavi polni luni. Ta energija bo mesec zaznamovala z usodnimi dogodki. A ne pozabite, da vsi izzivi prihajajo, da bi bili koristni za vse nas. Mrki, zlasti lunini, imajo pogosto zelo močan vpliv, saj prinesejo nenadne zaključke, motnje, lahko nas razburijo z vsebinami iz preteklosti. Konec meseca bo zato čustveno naporen.Mrki ob krvavi luni so tudi močni portali, ki omogočajo kvantni preskok v višja stanja zavesti. Čeprav lahko prinesejo težko energijo in morda celo neprijetne novice, vse to pomaga pri napredku vašega dušnega potovanja. Ker bo v strelcu in je v njem tudi južno lunino sečišče, se zaradi aktivirane karmične osi lahko zgodi, da bodo v ospredju izobraževanje, potovanja, informacije, vezane na tujino, meje. Jupiter v ribah bo vprašanje cepiv razširil čez meje ali prinesel prikrite zadeve iz tujine, saj bo v opoziciji s takrat retrogradnim Merkurjem, ki bo na drugi strani karmične osi, na strani darme – in bo predstavljal, kaj se moramo naučiti.Mrki so sicer lahko močni, vendar nam pomagajo, da se uravnovesimo in na svoji poti naredimo kvantni preskok. Karkoli odpade, naj bo še tako težko, je vedno katalizator za našo dušo, četudi se nam takrat ne zdi tako. Ohranjajte visoko vibracijo.