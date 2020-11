Optimistični Rok Kunaver: Pleza v lepšo prihodnost

Igralec Rok Kunaver ima več hobijev, a se je moral nekaterim zaradi različnih obveznosti in prepovedi odpovedati. Med dejavnosti, ki bodo morale do nadaljnjega počakati na stranskem tiru, je tudi plezanje, a igralcu to ne povzroča pretiranih skrbi, saj ohranja optimističen pogled na svet. Sporoča nam, da se ne smemo bati premikov naprej, kajti prihodnost je svetla. Njegova bo zagotovo polna zanimivih projektov, še posebno po zaključku predvajanja druge in zadnje sezone serije Najini mostovi.



V njej upodablja zlikovca, zato se v bodoče nadeja, da mu bodo producenti ponudili še kakšno prijaznejšo vlogo. Do takrat pa bo poskusil prosti čas izkoristiti za različne podvige, ob odprtju občin bo na vrsto prišlo tudi njemu tako ljubo plezanje. Glede na to, da je njegova partnerica Natalija Gros ena naših najboljših športnih plezalk, pa mu bodo njeni nasveti prišli še kako prav.