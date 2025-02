Optimistična Nika Vodan: med okrevanjem navija za dekleta (Suzy)

Štiriindvajsetletna smučarska skakalka Nika Vodan, prej Križnar, je v začetku leta zaradi poškodbe kolena žal zaključila tekmovalno sezono. Mlada športnica je pred nekaj dnevi prestala operacijo in je kljub nevšečnostim nadvse optimistična.

»To so bili težji dnevi v mojem življenju. Operacija je potekala gladko in hvaležna sem, da sem bila v dobrih rokah. Najtežje je bilo prvi dan doma, ko se je bolečina stopnjevala, protibolečinska sredstva pa niso pomagala. To je bila ena najdaljših noči v mojem življenju. Na koncu sem pristala na urgenci,« je pojasnila zaplete po posegu.

Izkazalo se je, da je v kolenu nastal hematom, ki so ga zdravniki sanirali. Niki je zelo odleglo, a je pred njo še veliko dela. Čaka jo kar šest tednov hoje z berglami in tri mesece rehabilitacije brez skokov.

»Zdaj lahko v miru navijam za vse naše športnike in športnice,« pravi mlada skakalka, ki bo zagotovo kar najbolj močno stiskala pesti za kolegice na zimski turneji.