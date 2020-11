Optimistična Ksenija Benedetti: Do zdravja z objemi in pogovori

Izogiba se godrnjanju in nerganju

Druga karantena in nezadržno širjenje novega koronavirusa sta marsikoga spravila ob pamet, zato ljudje iščejo načine, da bi ostali zdravi, predvsem pa pozitivno naravnani.Strokovnjakinja za komuniciranje in protokoldaje velik poudarek zdravi prehrani in vitaminom, ki jih redno uživa, vendar meni, da brez optimizma in dobre volje človek ne more ostati zdrav, predvsem pa ne pri zdravi pameti.Sama prisega na gibanje na svežem zraku, in sicer vsaj trikrat na teden, izogiba se godrnjanju in nerganju, uživa ob dobrih filmih, glasbi in knjigah, najbolj pa jo pomirijo objemi njenega najdražjega. Ob tem ne pozabi dodati, da jo pomirjajo tudi njune štirinožne kosmatinke in pogovori z najbližjimi, še posebno z mamo.