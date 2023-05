Omarja Naberja je navdihnila neznanka

Če bi Omar Naber pisal dnevnik, bi bil ta verjetno poln različnih doživetij, ki jih v njegovi karieri ni bilo malo. Nedavno ga je življenje znova presenetilo, po nenavadnem pripetljaju pa je zelo hitro ustvaril skladbo z naslovom Posebn model. Idejo za besedilo je dobil po izjemno zanimivi izkušnji. »V nekem ljubljanskem lokalu se mi je nasmihala simpatična mlada dama. Ko sem ji nasmeh vrnil, je pristopila do mene. Začela sva prijeten pogovor, v katerem sva hitro prešla na šale in smeh. Po nekaj minutah pogovora me je pokroviteljsko pobožala po licu in izjavila: 'Ti si res en poseben model.' Nato mi je obrnila hrbet in odkorakala. Od presenečenja sem okamnel in ostal brez besed,« se nenavadnega srečanja spominja Omar, ki je v besedah svoje sogovornice našel iztočnico za novo skladbo. »Na poti domov sem si prepeval, da sem poseben model, in se na koncu še posnel, da ne bi pozabil simpatične melodije. Če se tisti večer ne bi posnel, bi na melodijo verjetno popolnoma pozabil in do skladbe sploh ne bi prišlo,« pravi pevec, hvaležen za nenavadno srečanje.