Omar Naber navdušen nad mamo Julko

Družina prijateljev je pogosto tudi naša družina, s čimer bi se strinjal tudi Omar Naber. Pevec je držal besedo, ki jo je dal že pred pandemijo, da bo prišel na poseben dogodek. Visoki jubilej življenja je praznovala prijateljeva babica Julka, kar se ga je zelo dotaknilo.

Čeprav v resnici šteje že 92 let, so letos nazdravili na njeno okroglo 90-letnico. »Toliko volje do življenja nisem videl še nikjer. Rok mi jo je predstavil že pred leti in takrat sem ji sveto obljubil, da ji bom zapel za rojstni dan, in tega nikakor nisem smel prelomiti. Bilo mi je v veliko čast, obenem pa sem spoznal nemalo uporabnih modrosti, ko smo brskali po njenem bogatem albumu. Nekateri ljudje so resničen blagoslov narave in lahko smo srečni, da se lahko učimo od njih. Babi Julka je brez dvoma ena takšnih,« je prepričan Omar.