Zato ljudje, ki v okviru prehrane redno uporabljajo kakovostno oljčno olje, običajno živijo dlje, saj vsebuje veliko antioksidantov, ki varovalno delujejo na telo. Še bolj zdravi kot oljčno olje so listi oljke, saj dokazano vsebujejo kar tridesetkrat več antioksidantov kot kakovostno hladno stiskano oljčno olje. Oljčne liste so kot zdravilno sredstvo v boju proti okužbam pri poškodbah in pri boleznih s povišano telesno temperaturo uporabljali že v davnih časih, vendar so njihove zdravstvene koristi potrdile in podrobneje pojasnile šele raziskave, opravljene v 20. in 21. stoletju. Danes izvleč...