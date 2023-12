Odvrtel se je Avsenikov zlati abonma (Suzy)

V Begunjah se je tako zvrstilo sedem koncertnih večerov, na katerih so se spomnili dveh velikanov slovenske narodnozabavne glasbe, pokojnih Slavka Avsenika in njegovega brata Vilka Ovsenika, ki sta skupaj ustvarila več kot tisoč skladb. Med njimi najbolj prepoznavno slovensko polko vseh časov, ki jo poznajo poslušalci po vsem svetu – Na Golici. Večere v sklopu Avsenikovega zlatega abonmaja so zato posvetili glasbenikom in pevcem enega najbolj priznanih in poznanih ansamblom bratov Avsenik.

Aleš Avsenik, direktor gostilne Avsenik, z nekdanjo dolgoletno Avsenikovo pevko Jožico Svete, ki je bila gostja zadnjega večera Avsenikovega zlatega abonmaja.

Prvega posvetili Slavku

Že prvi večer so posvetili Slavku, na njem pa je viže predstavljal ansambel Saša Avsenika z gosti. Na drugem večeru so se z ansamblom Zupan poklonili Avsenikovim klarinetistom. Pod taktirko klarinetista Janeza Benka so gostje uživali v zvokih kar štirih klarinetistov, poleg Benka še Mitje Skočaja, Tommyja Budina in Benjamina Burgerja.

Pevki Saša Zamernik, ki je nazadnje pela v ansamblu Vražji muzikanti, pred tem pri Gorenjskem kvintetu, in pevka Veselih svatov Anita Kadenšek sta prijateljici že vrsto let.

Tretji abonmajski večer je potekal v ritmu Hišnega ansambla Avsenik, na katerem so se poklonili prav Avsenikovemu ritmu. Gostje večera so bili Renato Verlič, ki je v ansamblu Bratov Avsenik s kitaro nadomestil Leva Ponikvarja, Mitja Mastnak, kitarist in poznavalec Avsenikove glasbe, ter multiinstrumentalist, član Mladih Korenjakov, baritonist Tilen Kočevar.

Četrti večer so posvetili spominu na Franca Koširja in gostili Vesele Begunjčane, gosta večera sta bila Klemen Košir, sin Franca Koširja, in Blaž Turinek. Peti večer so posvetili Avsenikovim pevcem, goste pa je v dvorani pod Avsenikovo marelo z Avsenikovimi vižami navduševal ansambel Igor in Zlati zvoki z gosti.

Vsi sodelujoči na zadnjem, sedmem večeru Avsenikovega zlatega abonmaja v Begunjah

Prav tako je bil zanimiv predzadnji večer, posvečen Vilku Ovseniku, na katerem so gostili Š'to godbo z gosti: Gregorjem in Moniko Avsenik, Juretom Valjavcem, Miranom Juvanom in Kvintetom Vintgar. Zadnji, sedmi večer, pa so posvetili Avsenikovim pevkam, na njem pa so ob spremljavi ansambla Veseli svatje zapeli nekdanja Avsenikova pevka Jožica Svete, Ana Plahutnik, Saša Zamernik, pevca Danilo Lukan (nekdaj pevec ansambla Gašperji) in Dejan Zupan.

Veseli svatje z gosti so poskrbeli za odlično glasbeno vzdušje.

Sicer bo v dvorani pod Avsenikovo marelo pester še ves december, pripravili bodo celo silvestrovanje, na katerem bo goste v novo leto z glasbo pospremila pevka Sara Lamprečnik, ki bo ob spremljavi pianista prepevala najlepše zimzelene tuje in domače uspešnice.