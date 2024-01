Odrekli so se prestolu. To so vladarji, ki so abdicirali (Suzy)

Nekateri so odšli nečastno, drugim je bilo za vse to figo mar, saj so se položaju odpovedali iz ljubezni. Poglejmo najbolj znane med tistimi, ki so abdicirali.

Danska kraljica Margareta II. Ravno smo pisali o njeni bogati zgodovini, zdaj pa je med svojim tradicionalnim novoletnim nagovorom naznanila, da se pri 83 letih in po 52 letih vladanja odpoveduje prestolu in s 14. januarjem poslavlja od vloge kraljice. Krono je prepustila sinu, prestolonasledniku Frederiku. Danska monarhinja z najdaljšim stažem je že od leta 2018 vdova, februarja lani je prestala operacijo na hrbtu, po kateri se do aprila ni pojavila v javnosti. Priznala je, da je tudi to prispevalo k njenemu razmisleku o prihodnosti.

Španski kralj Juan Carlos I. Španska kraljeva družina in zlasti vloga Juana Carlosa v njej je imela dolgo in vijugasto pot: Juan Carlos, rojen po odpravi monarhije v izgnanstvu, ni pričakoval, da bo kdaj postal kralj, dokler ga general Franco ni izbral za svojega naslednika na mestu vodje države. Prestol je nasledil leta 1975, a se mu je leta 2014 odrekel v korist sina Felipeja. Takrat so njegov dvor pestili različni škandali, kot motiv za svojo odločitev pa je navedel osebne razloge.

Nizozemska kraljica Beatrix Nizozemska kraljeva družina ima dolgo zgodovino abdikacije, pri čemer so se zadnje tri generacije po nekaj desetletjih oblasti odrekle prestolu in ga prepustile svojim otrokom. Zadnja je bila Beatrix, ki je bila kraljica 33 let od leta 1980 do 2013, ko jo je nasledil njen najstarejši sin Willem-Alexander. Ko je odločitev objavila na nacionalni televiziji, je dejala, da je čas, da »odgovornost za državo preložimo v roke nove generacije«.

Britanski kralj Edward VIII. Mož, ki je kriv, da je svet dobil kraljico Elizabeto II., je kraljevo družino spravil v precejšen stres. Kralj je bil le 326 dni, ustavni krizi se je izognil tako, da je odstopil kot monarh in se poročil z dvakratno ločenko Wallis Simpson. Njegov mlajši brat, takrat vojvoda Yorški, je nasledil prestol, s čimer je desetletna princesa Elizabeta postala druga v vrsti zanj. Ko je njen oče prezgodaj umrl pri 56 letih, je bila okronana za kraljico, s čimer se je začela nova nasledstvena linija.

Ruski car Nikolaj II. Zelo slavno je abdiciral v nesrečnih okoliščinah, saj se je uklonil boljševiški revoluciji in s tem neuspešno poskušal rešiti življenje sebi in svoji družini. Abdiciral ni samo zase, ampak tudi v imenu sina Alekseja. Na žalost so bili car in njegova družina še vedno usmrčeni 17. julija 1918.

Napoleon Bonaparte Iz skromne italijanske družine se je med francosko revolucijo leta 1789 povzpel v generala vojske, na koncu je bil leta 1804 imenovan za prvega francoskega cesarja. Po desetih letih na oblasti je bil med pogodbo v Fontainebleauju odstavljen s prestola, kjer je podpisal dokument, da se strinja z abdikacijo. Naslednje leto je pobegnil iz izgnanstva na otoku Elba in znova prevzel oblast, preden so ga Britanci zadnjič premagali v bitki pri Waterlooju. Svoje zadnje dni je preživel na Sveti Heleni in umrl, star komaj 51 let.