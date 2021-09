Odločni Dejan Krajnc: Znebil se bom trebuščka!

V začetku leta je nekdanji poskončni muzikant Dejan Krajnc stopil na samostojno glasbeno pot kot Dejan Dogaja in oboževalke ter oboževalce nemudoma očaral z uspešnico Nenormalno lepo. Za njim je poletje, v katerem si je nabral dovolj energije za nove podvige, se je pa Dejan pred dnevi odločil, da bo naredil veliko spremembo. Simpatični pevec je namreč sklenil, da se želi znebiti desetih kilogramov, ki so se mu nabrali v zadnjih mesecih. »Trenutno jih imam 90, želim pa si shujšati na 80 kilogramov,« brez dlake na jeziku pravi pevec, ki nam je zaupal, da je bilo na njegovi mizi poleti preveč dobre hrane, ki se ji ni mogel upreti. »Nisem debel, vem pa, da bom z desetimi kilogrami manj videti bolje, oblačila bodo na meni videti bolje, tudi počutil se bom mnogo bolje, zato sem se odločil, da bom dvakrat na teden tekel, prav tako se bom dvakrat na teden odpravil v telovadnico,« nam zaupa svoj načrt. »Vsekakor pa se mora to zgoditi pred božičnim časom, ker takrat se pa res ne gleda na to, kaj da človek v usta,« se še zasmeji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: