Odločna Jasna Kuljaj: Sem veliko več kot samo dekolte (Suzy)

Ne le telesnih, ampak predvsem intelektualnih. Brez zadržkov pokaže, kako lepo jo je obdarila narava. To lahko občudujemo na plaži ali v oddajah, ki jih Jasna Kuljaj niza v karieri. Vendar se kljub očitkom, da pretirava z izrezi na oblekah, ni pustila ukalupiti. Nikoli ni dovolila, da bi jo omejili samo na globino njenega dekolteja.

»Zakaj bi se skrivala ali celo zakrivala? Takšna sem, in če bi se zanašala na velikost košaric, bi kot voditeljica hitro zaključila. Vem, da sem retorično spretna, da se pred kamero in mikrofonom dobro znajdem, zato mi opazke na račun oprsja ne pridejo do živega,« je povedala jasno in glasno. Mi ji ob tem lahko samo čestitamo za odločnost, samozavest in nesporen talent.