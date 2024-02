Odločili so se za slovenske barve (Suzy)

Slovenija je nedomno fenomen v svetovnem merilu, ko govorimo o vrhunskih dosežkih slovenskih športnic in športnikov. Seznam imen, ki so nizali uspehe in jih še vedno, je kljub naši majhnosti izjemno dolg, kar le potrjuje tisto, kar vemo že dolgo: šport je slovenskemu narodu zapisan v genih in v srcih. Ne preseneča torej, da so se v preteklosti naše barve odločili zastopati tudi nekateri tuji športniki, ki so jih k nam pripeljale različne okoliščine.

Mike Tobey

Z NBA idoli za ZDA nikoli ni zaigral, je pa ameriški center Mike Tobey poskrbel, da so v njegovi domovini med olimpijskimi igrami leta 2021 izobesili slovensko zastavo. V Sloveniji se ga je odtlej prijelo ljubkovalno ime Miha, ki mu je zelo všeč. Čeprav je v izbrano vrsto pred nekaj leti prišel kot tujec, ki ni razen Klemena Prepeliča nikogar dobro poznal, se je hitro vključil v moštvo, za kar je menda najbolj zaslužen Luka Dončić. Američan s slovenskim potnim listom pravi, da je igrati za Slovenijo privilegij, ki pripada le redkim.

Mike Tobey FOTO: Reuters

Anthony Randolph

Naturalizirani slovenski košarkar Anthony Randolph je na naših tleh pustil neizbrisen pečat. Leta 2017 se je izbrani vrsti priključil tik pred pripravami za evropsko prvenstvo, ostalo je zgodovina. V Nemčiji rojeni 34-letni Američan, ki se je slovenskim navijačem tako prikupil, da se ga je prijel vzdevek Tonček, je nazadnje igral za Real Madrid iz španske lige ACB in Evrolige, od katerega se je poslovil po sedmih letih.

Anthony Randolph FOTO: Mediaspeed

Stanley Reddick

Kanadski hokejski vratar Stanley Reddick, rojen leta 1969, je bil v devetdesetih letih prava senzacija v Hali Tivoli. Z odličnimi obrambami je navduševal navijače Olimpije in se z ljubljansko ekipo v letih 1995–2000 veselil petih naslovov državnih prvakov. Med letoma 1997 in 2002 je bil član slovenske hokejske reprezentance.

Stanley Reddick FOTO: Tomi Lombar

Merlene Ottey

Jamajška gazela in ena najuspešnejših šprinterk vseh časov Merlene Ottey je devet olimpijskih medalj in šest naslovov svetovne prvakinje osvojila za rodno deželo, naše barve je zastopala med letoma 2002 in 2012. Uspešna 34-letna športna pot, ki jo je Merlene Ottey sklenila v Sloveniji, ji je prinesla vzdevek kraljica atletskih stez. Danes 63-letna Otteyjeva od leta 2014 živi v Švici.

Merlene Ottey FOTO: Mediaspeed

Britta Bilač

Nekdanjo vrhunsko atletinjo Britto Bilač, rojeno v Vzhodni Nemčiji, je v Slovenijo leta 1991 pripeljala ljubezen do atleta Boruta Bilača, leto pozneje je pridobila državljanstvo. Petinpetdesetletnica, ki je športno pot skakanja v višino zaključila pred četrt stoletja, je vrhunec kariere doživela v Helsinkih 1994, kjer je z državnim rekordom 200 cm postala evropska prvakinja. Po koncu kariere je diplomirala na prevajalski smeri Filozofske fakultete v Ljubljani in rodila hčerko Niki in sina Maxa.

Britta Bilač FOTO: Dejan Javornik

Ariel McDonald

Dvainpetdesetletni Ariel McDonald je v devetdesetih letih navduševal v dresu Olimpije, nato je kot naturalizirani košarkar oblekel tudi dres slovenske reprezentance. Američan danes živi v Minnesoti, vendar je večkrat poudaril, da je Slovenija še vedno v njegovih mislih in srcu.

Ariel McDonald FOTO: Igor Modic

Jakov Fak

Za prestop v slovensko reprezentanco se je odlični hrvaški biatlonec odločil leta 2010. Pogajanja s hrvaško zvezo so bila grda in trda, Jakov Fak je moral celo plačati odškodnino, a vse od takrat premika mejnike v slovenskem biatlonu. Leta 2018 je na olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojil srebrno medaljo, o svoji novi domovini pa rad poudari: »Vesel sem, da sem dobil priložnost zastopati Slovenijo, kar počnem po najboljših močeh.«

Jakov Fak FOTO: Matej Družnik

Marija Šestak

Tudi Srbkinja Marija Šestak, rojena Martinović, je za Slovenijo začela tekmovati zaradi ljubezni. Štiriinštiridesetletna slovenska rekorderka v troskoku se je namreč leta 2002 poročila s tekačem Matijo Šestakom, takoj dobila državljanstvo, štiri leta pozneje je začela zastopati Slovenijo na velikih tekmovanjih. Športno pot je sklenila sklenila pri 37-letih, ko je javno oznanila, da je drugič noseča.