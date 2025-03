Odločili so se za nadomestne matere (Suzy)

Najpogosteje se za to odločajo iz zdravstvenih razlogov, nekateri iz osebnih. Tako so nadomestne matere rodile istospolnim parom, kot so Ricky Martin (štirje otroci) in njegov nekdanji mož ter Elton John in njegov mož (dva otroka).

Po drugi strani se je Paris Hilton za to pot do materinstva odločila, ker jo je bilo strah poroda. Poglejmo še nekaj zvezdniških parov in njihovih zgodb.

Lily Collins in Charlie McDowell Igralka iz nadaljevanke Emily v Parizu (Emily in Paris) je februarja razburkala javnost s sporočilom, da je postala mama s pomočjo nadomestne matere. Internetni vojščaki so se pognali v boj z vprašanji, zakaj ni rodila sama. Lily je v mladosti trpela za anoreksijo in si pridelala številne zdravstvene težave, zato je tudi to nedvomno botrovalo njeni odločitvi.

Sarah Jessica Parker in Matthew Broderick Čeprav je prvorojenca donosila in rodila sama, s poznejšimi nosečnostmi ni bila uspešna. Tako je dejala v redkem intervjuju, v katerem je govorila o težavah s paparaci, ki jih je imela nadomestna mati njenih dvojčic. Ker je bila med prvimi, ki so šli po tej poti, je bilo o takšni odločitvi znano še manj, a je danes niti za trenutek ne obžaluje.

Lucy Liu, Rebel Wilson, Naomi Campbell in Amber Heard Pred desetimi leti je Lucy Liu sporočila, da je postala mama sina, ki ga je rodila nadomestna mama. »To je bila zame pravilna izbira, ker je bil pravi trenutek, a nisem vedela, kdaj si bom lahko vzela premor od dela,« je dejala. Ni edina samska mama, ki se je odločila za takšno rešitev, saj so po tej poti postale mame tudi Rebel Wilson, Naomi Campbell in Amber Heard.

Nicole Kidman in Keith Urban Nicole je sicer prvo hči Sunday Rose rodila sama, a v drugo ni šlo tako zlahka, zato sta se odločila za nadomestno mamo, ki je bila po besedah igralke preprosto čudovita.

Priyanka Chopra in Nick Jonas Nekdanja mis sveta, ki je danes igralka, o svoji materinski vlogi ne razpravlja, povedala je le, da sta se z možem odločila za to pot iz zdravstvenih razlogov. Hčerkico Malti sta povila pred tremi leti.