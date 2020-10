Odločil sem se, da ne bom ugajal

»Ravno pred kratkim me je poklical glasbeni urednik Vala 202 Tomaž Purkart in mi navdušeno povedal, da letos mineva 40 let od mojega prvenca. Začel sem računati in šokiran ugotovil, da je res. Štirideset let! Še dva tedna sem bil ves duševen – je to mogoče?!«Kaj vam je na začetku kariere rojilo po glavi?Nekako takole: eh, nekaj mesecev se bom ukvarjal z glasbo, potem pa s čim drugim. To so bili študentski časi, ko so odprta še prav vsa vrata. No, vsaj misliš tako. Potem z leti ugotoviš, da na katerakoli si potrkal, so bila pravzaprav zaklenjena. Ampak vseeno, občutek je pa bil. Kdaj pa ste prvič prepoznali, da ni več ...