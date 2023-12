Odgovorno izbirajte svoja stališča, besede in dejanja (Suzy)

Naj gre za zadnji dve vojni v naši bližini, vaše in naše, podpiranje Trumpa, odnos do priseljencev ali ekologe in tiste, ki menijo, da je podnebna kriza laž, se vedemo kot na nogometni tekmi. Navijamo in udrihamo po 'nasprotniku' s svojimi prepričanji in dejanji, pri tem pa tako zasebno kot družbeno popolnoma pozabljamo na človečnost. Svet in z njim človeštvo se vedno bolj delita na dva dela, tako kot so napovedovali guruji. Pred kratkim so mi sorodniki zavzeto razlagali, da Palestinci sami uprizarjajo napade nase in nastavljajo otroke pred kamere, da bi se nam smilili, v resnici jim pa nič n...