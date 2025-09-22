Odgovorni starši: zdravje se začne v kuhinji (Suzy)

ODGOVORNI STARŠI

Otroci se največ naučijo z vzorom, odnos do hrane pri tem ni izjema.

Na pomoč smo poklicali prepoznavne starše, ki vsak na svoj način širijo zavedanje o tem, kako pomembno je, kaj damo vase. Njihove hčerke in sinovi so že od mladih nog opremljeni z znanjem, da živila ne zrastejo v hladilniku in da sladkarije niso temelj uravnotežene prehrane. Za dušo in telo Pri Žvižejevih že od mladih nog skrbijo, da imata sinova pozitiven odnos do hrane. »Pojemo, kar pride na mizo,« se malce pošali eden najboljših slovenskih rokometašev. Luka Žvižej in žena Daca sinova že od mladih nog vzgajata, da je hrano treba spoštovati. »Dobro je vedeti, zakaj določene pregrehe niso ...