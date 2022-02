Oddaja Zimski pozdrav med najbolje gledanimi

Prvo oddajo Zimski pozdrav, ki je bila na sporedu prvi petek v januarju, si je povprečno ogledalo 9,6 odstotka oziroma 183.300 gledalcev, starih več kot štiri leta, kar je 20 odstotkov vseh gledalcev televizije v času trajanja oddaje.

Prav tako je bila najbolje gledana v svojem časovnem pasu na vseh televizijah, so nam pojasnili v službi za stike z javnostmi RTV Slovenija (vir raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta, gledanost v živo in z zamikom). Doslej so bile na sporedu tri oddaje, v njih pa je Darja Gajšek gostila zelo različne in zanimive glasbene goste: Kvintet Dori, Dejan dogaja band, Alenko Gotar in Anžeta Šuštarja, pa Štiri kovače, Gade, Dejana Vunjaka, minuli petek pa še Ansambel Naveza, ki letos praznuje 15. obletnico delovanja, Ansambel Tonija Verderberja iz Bele krajine, ki je na glasbeni sceni že štiri desetletja in je poseben zaradi zvena tamburic, ter Murne iz Šentjurja, ki so zelo posebna zasedba v posebni opravi in z ljudskim zvenom, ki ga vpletajo v hudomušne polke in valčke.

Urednik oddajeZimski pozdrav Andrej Hofer z župnikom Izidorjem Pečovnikom - Dorijem

Tako Elvis Govedič, harmonikar Murnov, ki je najbolj zgovoren član zasedbe, kot Toni Verderber sta Darji zaupala veliko dogodivščin, ki so se jim primerile na nastopih po različnih koncih Slovenije. Sicer pa so oboji prepoznavni tako po svojem videzu kot glasbenem slogu in jih je skoraj nemogoče postavljati ob bok drugim skupinam. V prvih treh oddajah pa so se že predstavili tudi ansambli, ki se potegujejo za uvrstitev v finale festivala Slovenska polka in valček. Za zdaj so se po odločitvi komisije radijskih postaj, osrednjih glasbenih gostov in uredništva oddaje v nadaljnji krog uvrstili Firbci, Srčni muzikanti, S.O.S kvintet, Ansambel Gašperja Kavška, Špas z Evo in Krjavlji.

Ta petek je ne bo na sporedu, saj bo čas za oddajo Ema fresh. Že prihodnji petek pa bo Darja v Zimskem pozdravu gostila nove glasbene goste. Lahko vam namignemo, da bodo nastopili Ansambel Slovenski zvoki, Ansambel Nemir z Nušo Beuc in Galama. Seveda je bila s Slovenskimi zvoki pevka Tadeja Avbreht, ki je v začetku lanskega novembra povila drugorojenca Luko. Ker ga še vedno doji, je moral malček skupaj z mamico v Ljubljano, a na srečo ima Tadeja zlata vredno sosedo, ki je prišla z njo, da je med snemanjem popazila nanj.

Slovenski zvoki s pevko Tadejo, ki je prišla na snemanje z drugorojencem Luko.

Da se nam v Sloveniji ni treba bati za bodoče pevske zvezde in da jabolko ne pade daleč od drevesa, pa se boste lahko prepričali ob nastopu osemletne Nuše Beuc iz Velenja, hčerke pevke Mateje Beuc (prej Jan), ki je skupaj z Ansamblom Nemir zapela skladbo Kdor prepeva, se ne stara. Suvereno pa je Nuša zapela pesem Tri planike ob spremljavi Darjine harmonike. Skratka, Zimski pozdrav je oddaja, ki nas v teh dneh dodobra napolni s pozitivno energijo, v njej pa od osrednjih gostov izvemo veliko zanimivega. V prvi oddaji je bil to župnik Izidor Pečovnik - Dori iz Berlina, ki je Darji med drugim zaupal, da ima zelo rad modo, zlasti čevlje.