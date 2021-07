Odbojkarska pravljica se nadaljuje

Primorec Mitja Gasparini se veseli druženja z najmlajšimi.

Jan Kozamernik je nadobudne odbojkarje povabil v svoj Koza kamp.

Slovenska odbojkarska reprezentanca nas dobesedno razvaja z vrhunskimi rezultati. Na zelo močnem turnirju lige narodov so z uvrstitvijo v sklepni tekmovalni del najboljših štirih držav na svetu postavili nov mejnik v ekipnih športih.Premagali so večino tekmecev, na koncu pa pristali na sicer nehvaležnem, a še vedno izvrstnem četrtem mestu, s čimer so se na svetovni lestvici zavihteli med najboljšo deseterico. Prehiteli so celo Srbe, lanske prvake z evropskega prvenstva, in si prislužili lepo popotnico za počitniške tedne. Večina naših postavnih junakov se najprej odpravlja na svoje odbojkarske tabore, kjer jih čaka nadobudni podmladek.Glede na priljubljenost tega moštvenega športa je naval na njihove tečaje ogromen. Tako vsak na svojem koncu Slovenije urijo mlade odbojkarske talente in bdijo nad tem, da bodo vzgojili bodoče šampione, ki bodo ponosno obdržali naše ime med svetovno elito.