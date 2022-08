Odbojkarska poroka leta (FOTO)

Bili smo priča sanjski soboti enega naših najboljših odbojkarjev Jana Kozamernika in lepotice v belem, magistre psihologije Urške Sajovic, ki sta po trdni in predani ljubezni le dočakala slavnostni trenutek. Prihod na lokacijo na Brdu pri Kranju ju je sprva malce prestrašil, saj se je po sušnih dneh odprlo nebo in je travo namočil dež. Na srečo je šlo le za osvežilno ploho, zato so se lahko priprave na Račjem otoku v miru zaključile. Poleg vseh odgovornih za popolno slavje so na prizorišče prispeli tudi člani skupine Proper Band z glavnim vokalistom Petrom Vodetom, finalistom šova Slovenija ima talent.

Med svati je bil tudi sin slavne vinarske družine Nejc Ščurek.

Med mladoporočenca se je stisnila prijateljica Ines.

Tokrat so bili v ospredju odbojkarski talenti, saj je bila med svati celotna reprezentanca naših virtuozov na mreži, in tudi obred po izmenjavi zaobljub, prstanov ter poljuba je bil zaznamovan z žogo. V resnici jih je vsaj ducat letelo čez glavi mladoporočencev, ko so ju po zasutju z vrtnicami športni prijatelji pospremili skozi nekakšen odbojkarski 'špalir'. Sledilo je obvezno spominsko fotografiranje, nato pa slavnostna pogostitev in zabava. Nevesta je blestela v precej klasični in do potankosti urejeni poročni podobi, vmes se je preoblekla v bolj poletno različico, a rdeča oziroma bela nit celotnega dne je bila dolga glamurozna vlečka.

Namesto riža so nad njunimi glavami letele žoge v odbojkarskem 'špalirju'.

Reprezentanti so svojega blokerja vzeli v naročje.

Urška je spominjala na princesko iz Disneyjevih filmov.

Pelo se je in plesalo, veselilo, nazdravljalo in uživalo v druženju ter odlični hrani in pijači, za presenečenje pa je poskrbel Trkaj, ki se je nenapovedano pojavil na odru in navdušil vse povabljence, vključno z glavnima zvezdama večera, novopečenima zakoncema Kozamernik-Sajovic. Poroka je bila odlična iztočnica in spodbuda za priprave na svetovno prvenstvo v odbojki, ki ga bo gostila tudi Ljubljana, in spet bomo lahko navijali za naše izjemne fante na poti do novega vrhunskega rezultata.