Odbita prijatelja Miha in Werner

Miha kot slavni Borat v zelenem monokiniju

Kadar se srečata glasbenikain, zagotovo sledijo nepričakovane norčije. Oba sta namreč znana po svojem odprtem duhu in navdušenju nad bizarnimi ukanami, s katerimi presenečata svoji dragi in družbo.To dokazujeta s skokom v bazen in bratskim ’jezičkanjem’, s čimer sta v smeh spravila svoje oboževalke, ki so tekmovale v tem, katera bo napisala bolj opolzek komentar. Seveda je Miha prilil še malce olja na ogenj in se pred objektivom pojavil v znamenitih kopalkah slavnega filmskega lika Borata.Na žalost ženskega dela občinstva je bistveni del fotografije odrezal, ohranil je le toliko, da se lahko vidi, kako lepo skrbi za svoj grmiček. Ta je skrbno postrižen, kot se za urejenega moškega spodobi.