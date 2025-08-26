Od Zgornje Savinjske do Pohorja, povsod je veselo (Suzy)

V samo enem vikendu sta bili v Zgornji Savinjski dolini, v Lučah in Braslovčah, dve večji tradicionalni prireditvi, še eno so pripravili na Pohorju. Veselo je bilo tudi drugod po Sloveniji, saj je na vrhuncu poletja veselic in priložnosti za druženje res veliko.

Veselo je bilo drugo nedeljo v avgustu v Lučah v Zgornji Savinjski dolini, kjer je zaključek 54. Lučkega dne minil v znamenju glasbe, veselja in druženja. Na festivalu so odlično vzdušje ustvarili vrhunski narodnozabavni ansambli Šepet, Galop, Juhej in Golte, gost večera pa je bil ansambel Slovenski muzikantje, ki letos praznuje 60 let delovanja. Dogodek je v pristnem zgornjesavinjskem narečju povezoval gostobesedni Franci Podbrežnik - Solčavski, ki je povedal, da so Luče letos žarele od ponosa, veselja in obilice odlične glasbe, za katero so skrbeli sami odlični glasbeniki in gostje, med katerimi je bil, denimo, vrhunski kitarist, glasbeni mojster in učitelj Milan Kokalj, sicer kitarist Ansambla Franca Miheliča.

Nič manj veselo ni bilo isti dan v Braslovčah, kjer so priredili tradicionalni 63. dan hmeljarjev. To je dan, ko se hmeljarji poveselijo, preden se začne obiranje njihovega zelenega zlata. Dobro voljo sta podžigala ansambla Savinjski kvintet in v večernih urah Vzrock.

Veselo je bilo še na enem koncu Slovenije, pod Pohorjem, konkretno v Vitanju, na prav tako tradicionalni 34. Holceriji, prazniku vseh, ki so se nekoč ali se še danes ukvarjajo z lesarstvom. Kot je povedal predsednik tamkajšnjega Turističnega društva Milan Pogladič, so pri njih nastopili Dejan Vunjak, Alya in Gorenjski kvintet, s katerim je kot gostja zapela Klaudija Felicijan. Kako živahno je bilo na omenjenih dogodkih, si oglejte na fotografijah.

Harmonikar Robert Zupan (levo) in klarinetist Franjo Maček, član Alpskega kvinteta, z županjo Vranskega Natašo Juhart v Braslovčah

Milan Pogladič, predsednik TD Vitanje, z ženo Klavdijo in hčerko Monjo, ki sta za Holcerijo oblekli posebno nošo – dirndle.

Gorenjski kvintet na odru

Legendarni kitarist Milan Kokalj je bil gost 54. Lučkega dne, ki ga je povezoval Franci Podbrežnik - Solčavski.

Savinjski kvintet na Dnevu hmeljarjev