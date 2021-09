Od sreče je zajokala

Nedolgo tega je priljubljena pevka in voditeljica Darja Gajšek doživela izjemno čustven trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabila. Prvi konec tedna v septembru je namreč nastopila na festivalu Melodije Istre in Kvarnerja v Crikvenici, ki je bil pravzaprav tudi njen prvi festival v karieri.



Pred festivalom si ni naša pevka niti predstavljala, da bo tako zelo očarala hrvaško občinstvo. Čez mejo se je namreč podala brez pričakovanj in sproščeno, na koncu pa se je s 74 točkami uvrstila na odlično drugo mesto po glasovih poslušalcev, s svojo pesmijo Nevestica istarska pa je na festivalu postala tudi najboljša debitantka.



»Že sam nastop, ko sem prvič v samostojni karieri stala na festivalskem odru, je bil zame velika odgovornost. Podala sem se v to z veliko mero poguma, saj sem prepevala v istrskem narečju jezika, ki ga ne obvladam najbolje,« je strnila svoje vtise in se po dveh osvojenih nagradah zahvalila tudi Goranu Šarcu, avtorju pesmi, ki je zaslužen za to, da se je na festival sploh prijavila.



