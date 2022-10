Od rož do vintage oblačil

Sara Briški Cirman, ki jo poznamo pod umetniškim vzdevkom Raiven, je ženska tisočerih talentov, kajti na odru se znajde v številnih glasbenih zvrsteh – od popa do opere, med drugim je pela celo v prvi tamburaški operi na svetu.

Le redki pa vedo, da je tudi velika ljubiteljica rož in ji nikoli ni škoda denarja zanje, celo čeprav ima doma dve mački: Quincyja, pasme devon rex, poznane po velikih ušesih, in Olafa, zaradi katerih mora rože seveda izbirati previdneje. Poleg naravnih lepot pa je Raiven še velika ljubiteljica mode. Poleti je za to strast v Splitu dobila celo nagrado My Global Fashion Awards, saj so jo razglasili za regionalno modno ikono. K temu je verjetno pripomoglo tudi to, da je strastna nakupovalka oziroma iskalka vintage oblačil. Zanje se ji ni težko sredi tedna odpeljati v Budimpešto ali za konec tedna odleteti v Amsterdam. Zdaj pa za takšne aktivnosti nima časa, saj jo kmalu čaka prva vloga v ljubljanski Operi.