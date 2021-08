Tisto, kar je v zadnjih dvajsetih letih uspelo Jasni Kuljaj, ni verjetno nobeni drugi voditeljici v naši podalpski deželici – sodelovala je pri toliko projektih in oddajah, da se jih še sama ne spomni več. Radio, televizija in monokomedija Svoj imidž je začela graditi pred dvema desetletjema kot študentka drugega letnika novinarstva, ko se je odpravila na avdicijo Radia Slovenija in bila sprejeta. Nekaj let je bila novinarka Vala 202, od tam pa jo je pot odpeljala na BBC London, ki je sodeloval z Valom 202. Po vrnitvi domov je prejela vabilo za vodenje oddaje Turistika. In ravno v omenj...