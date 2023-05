Camilla od ljubice do kraljice (FOTO)

Kronanje kralja Karla III. bo dan po izidu Suzy zgodovinski dogodek, kakršnega svet ni videl že sedemdeset let. Britanska monarhija je imela na prestolu njegovo mamo, kraljico Elizabeto II., od 6. februarja 1952, uradno kronanje pa je bilo šele dobro leto pozneje. Takrat so kronanje tudi prvikrat prenašali po televiziji, tokrat pa bo kronanje prvič na ogled tudi na spletu.

Novi britanski kralj je tako pri 73 letih najstarejši monarh ob zasedbi prestola, seveda pa še zdaleč ni prvi ločenec, saj je stari oče kraljevih ločitev vsekakor Henry VIII. Princ Charles se je kot kralj Karl III. odločil, da bodo okronali tudi njegovo drugo ženo, Camillo Parker Bowles, ki bo tako postala kraljica, ne kraljica soproga, kot je želela njegova mama, kraljica Elizabeta II. Ta odločitev je razburila marsikaterega Britanca, saj Camilli mnogi pripisujejo krivdo za nesrečo princese Diane.

Bodoči kralj in kraljica med resnim pogovorom na tekmi pola leta 1975.

Camilla in Charles sta se spoznala leta 1971, ko se je za kratek čas razšla s fantom, polkovnikom Andrewom Parkerjem Bowlesom, ki je začel hoditi s Charlesovo sestro Anne. Veliko se je govorilo o tem, da ni bila všeč kraljevi družini, zato naj bi tudi precej mešetarili, da sta končala razmerje. A nič ju ni moglo držati narazen, njuna vez je bila veliko premočna, tako zdaj trdijo tudi vsi astrologi, ki pravijo, da ju povezuje nit usode.

Osovražena Camilla je postala Charlesova ljubica, kar je bilo precej javno znano, zato je bila žrtev medijskega napada, označena za najbolj osovraženo žensko v Veliki Britaniji, deležna sovražne pošte in groženj, redno pa so jo zmerjali kot grdo, sploh v primerjavi z angelsko Diano. A je menda v resnici zelo prijetna ženska, s čudovitim smislom za humor, prizemljena in prijazna ter razumevajoča. Tako jo opisujejo vsi, ki so jo spoznali, predvsem pa naj bi bila topla in veliko bolj dostopna kot Diana, ki jo imajo mnogi še danes na piedestalu. Kakšna pa bo kot kraljica, si lahko tokrat preberete v rubriki naše astrologinje na strani 45.

Novembra lani si je prvič nadela kraljičino tiaro s safirji.