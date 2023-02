Od lepe punčke do pogumne ženske

Na filmskem festivalu Sundance so premierno predstavili dokumentarno serijo Pretty Baby: Brooke Shields.

Enaintridesetega maja bo praznovala 58. rojstni dan, ko pa je bila stara komaj pet dni, je njena mama Teri rekla: »To je najlepši otrok, kar sem jih kdaj videla, pomagala ji bom zasloveti.« Brooke je posnela prvo reklamo, ko je imela komaj 11 mesecev. Pri 12 letih je igrala otroško prostitutko v filmu Lepa punčka (Pretty Baby), v katerem je nastopila gola, pri 14 pa je bila najmlajši model na naslovnici revije Vogue in posnela kontroverzni oglas za kavbojke Calvin Klein.

Na festivalu je predstavila svojo dokumentarno serijo.

Leta 1981 je sodišče presodilo v korist fotografa, ki mu je Teri dovolila, da je desetletno Brooke slikal golo, vendar je bila ob opozorilu policije fotografija umaknjena z razstave v londonski galeriji Tate Modern. Takrat je bila Brooke že velika zvezda, saj je nastopila še v dveh provokativnih filmih: Plava laguna (o tropski romanci) in Neskončna ljubezen (o toksični ljubezni). Postajala je vse bolj slavna, nastopala v različnih nadaljevankah in filmih, vmes pa si celo vzela premor in diplomirala na Princetonu. V dokumentarni seriji je zdaj povedala, da je bila v času študija spolno napadena.

V devetdesetih je bila dve leti žena Andreja Agassija, potem pa se je leta 2001 poročila s piscem Chrisom Henchyjem, s katerim ima dve hčerki. Napisala je knjigo, v kateri je odkrito spregovorila o poporodni depresiji in življenju z mamo alkoholičarko, ki jo je potisnila v filme, kjer je bila še kot otrok predstavljena kot spolno privlačna in poželjiva, o čemer pripoveduje tudi v dokumentarni nadaljevanki.

Pred ameriškim kongresom je pričala, da so v Plavi laguni za intimne prizore uporabili dvojnika.