Od državnega odlikovanja do harmonike za papeža

Bernarda in Franc v predsedniški palači

Denis je papežu izročil slovensko harmoniko, ki jo je zanj izdelal Robert Butolen.

je polegineden od utemeljiteljev narodno-zabavne glasbe pri nas, ki se je s svojim širokim nasmehom, več kot 400 izvirnimi melodijami in petprstnim igranjem na diatonično harmoniko prikupil poslušalcem doma in v tujini.Številne njegove skladbe so ponarodele, mnoge se znajdejo celo na sporedu najprestižnejših harmonikarskih tekmovanj, da sploh ne omenjamo, da verjetno ni ne mladega ne starejšega ansambla, ki ne bi imel na repertoarju tudi številnih Miheličevih melodij, od valčka Kjer lastovke gnezdijo do vesele polke Dekle iz Ribnice ali Vsi na ples in mnoge druge. Prav to, da ima veliko posnemovalcev, mu je še posebno v čast, nam je povedal Sodražan, ki je prav za dolgoletno ustvarjalno in poustvarjalno delo na področju narodno-zabavne glasbe ter inovacij pri igranju diatonične harmonike iz rok predsednika državeprejel medaljo za zasluge.V predsedniški palači so bili ob Miheliču tudi njegovi najbližji: ženain sin, pevecin kitarist, ki so tudi vsi člani njegovega ansambla, ter hčerka. A zaradi epidemioloških razmer prave priložnosti za praznovanje še ni bilo. Prav tako jih je epidemija prikrajšala za jubilejni koncert ob 50. obletnici, ki so ga prestavili za nedoločen čas, ter za gostovanja doma in v tujini, kjer jih številni oboževalci še vedno nestrpno pričakujejo. A Franc, ki harmoniko še vedno vzame v roke prav vsak dan in igra nanjo po dve uri in več, verjame, da bo priložnosti za praznovanje še dovolj, v času korone je napisal celo ducat novih viž.V Vatikanu pa se je minuli teden na sprejemu pri papežus posebnim razlogom že tretjič mudil naš zamejski SlovenecNazadnje je bil pri njem leta 2018, ko je papež blagoslovil njegovo harmoniko, on pa mu je podaril jubilejni album, ki je izšel ob njegovi 30. obletnici glasbenega ustvarjanja. Tudi tokrat k papežu ni prišel praznih rok. Izročil mu je namreč slovensko harmoniko iz slovenskega lesa, ki jo je zanj ob 30. obletnici samostojne Slovenije izdelal harmonikar Robert Butolen. Slednji se dogodka žal ni mogel udeležiti, ga bo pa papež sprejel v bližnji prihodnosti, saj mu je bila njegova diatonična harmonika, na katero je Novato zaigral nekaj Avsenikovih viž, izredno všeč.»Izdelal sem jo iz slovenskega lesa – smreke, ki sem ga ščetkal, da je videti bolj rustikalno. Polakiral sem jo s posebnim lakom, gumbi so iz orehovega lesa, kovinski deli pa iz bakra, saj je baker simbol cerkve. Le glasilke Cagnoni amano so italijanske,« nam je razkril Robert, ki je z izdelavo harmonike za papeža, ki je nastajala pet mesecev, obeležil še svojih 20 ustvarjalnih let izdelovanja harmonik. Seveda pa ima harmonika ob basih v les vžgano posebno posvetilo: Papežu Frančišku z ljubeznijo!