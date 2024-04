Prejšnji mesec so se družili z Luko Dončićem, te dni predstavljajo novo pesem z naslovom Zan'ga dej, ki napoveduje nov album, 25. maja pa obljubljajo največji spektakel pod gorami. Zdi se, da neutrudni Fehtarji ne poznajo počitka, saj smo Matica Plevela, vsestranskega glasbenika, ki je prav tako nepogrešljiv član ansambla Saša Avsenika, pred diktafon zvabili med hitenjem od enega opravka do drugega. Trenutno se vse vrti okrog izida njihovega drugega albuma ter koncerta pod milim nebom, v objemu čudovitih gora, ki so ga poimenovali Gojzar Tanc. Občinstvo čuti, da se na odru zabavajo. FOTO: ...