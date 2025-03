Tim Kores - Kori sam s sinom (Suzy)

Preživeti kakovostni čas s svojim otrokom je v današnjem divjem tempu pravi luksuz. Tega se vedno bolj zaveda novopečeni očka Tim Kores - Kori. Da je idila še večja, si na zasneženem Pohorju zakurita kamin in preživljata skupne trenutke. Ob tem podoživlja najlepše trenutke, ki jih je preživel ob očetu.

Bolečino ob izgubi blaži z ljubeznijo do prvorojenca, s katerim sta že zelo zgodaj začela graditi trdno vez. »Najlepše je, ko se smejiva in se čudiva temu nepredvidljivemu življenju. In malo že pogrešava mamico, ki si zasluži vse čestitke za predanost in ljubezen,« je iskren Kori.

»Zreti v svet skozi otroške oči je darilo za vsakega starša. Od nas je odvisno, ali si ga znamo vzeti,« še pripomni in se z razposajeno posadko odpravi na sprehod.