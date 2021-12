Očetovski Matjaž Nemec: S sinom na pivo

Pa smo le dočakali trenutek, ko se lahko prepričamo, kako ljubkega sinčka ima Matjaž Nemec. Poslanec nam je predstavil družinsko radost, katere zelo pomemben del je sedemmesečni Maj. Medtem ko mamica Nina Tršelič gasi žejo s sadnim napitkom, oče pa s hmeljskim zvarkom, njun edinec radovedno spremlja vse, kar se dogaja na mizi. Njegov pogled je sicer uperjen v pivo, ki so ga starejše generacije rade priporočale doječim mamicam, češ da pomirja otroka in opazno poveča zalogo mleka, kar pa ni čisto res. Tega se zavedajo tudi pri Nemčevih, tako bo moral mali princ še kar nekaj let počakati na prvi požirek. Do takrat bo bele pene na zlato rumeni pijači požiral samo z očmi.