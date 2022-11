Očetovski Gašper Rifelj

Zagotovo vas večina ve, kako je bilo, ko ste kot otroci dobili darilo starejšega člana družine. Bodisi je bil to kos obleke ali igračka. Sin Gašperja Riflja se je razveselil prav posebnega darila, in sicer 25 let starega motorja.

»Tega so mi starši kupili za sedmi rojstni dan in skrbno sem ga čuval, da bi nekoč z njim osrečil svoje otroke. Na veliko presenečenje je ostal zelo dobro ohranjen, zdaj je njegov novi lastnik postal Brin. Sreča in veselje na njegovem obrazu sta bila nepopisna in bil je neučakan, da ga preizkusi.

Za zdaj le še v spremstvu staršev, vendar mu gre odlično, čeprav je premajhen za obvladovanje take igrače,« pove Gašper, ki ima na podstrehi družinske hiše še veliko presenečenj za svoj podmladek.