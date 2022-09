Očetova kazen jih ne ovira (FOTO)

Nekdanji teniški as Boris Becker v britanskem zaporu Wandsworth služi dve leti in pol zaporne kazni, na katero je bil obsojen zaradi prikrivanja premoženja in poskusa utaje davkov. Medtem ko je on za rešetkami, življenja njegovih bivših žen, otrok in sedanjega dekleta tečejo naprej.

Becker ima iz dveh zakonov in enega bežnega razmerja štiri potomce. Mama najstarejših sinov je modna oblikovalka in nekdanja igralka ter model nemško-ame­riških korenin Barbara Becker, s katero je bil poročen med letoma 1993 in 2001. Osemindvajsetletni Noah in 22-letni Elias sta se uveljavila vsak na svojem področju: starejši kot umetnik in mlajši kot model, letos pa sta se odločila za skupno poklicno pot in v duetu v vlogi didžejev že nastopila na različnih poletnih glasbenih festivalih.

Najstarejša sinova očetu nista obrnila hrbta in sta ga že obiskala v zaporu.

Leta 1999 je Boris, še poročen s tedaj nosečo Barbaro, spoznal rusko natakarico Angelo Ermakovo. Posledici bežnega vročega srečanja sta bili ločitev in hči Anna, ki se je rodila le nekaj mesecev po rojstvu Beckerjevega mlajšega zakonskega sina. Sedaj 22-letna Anna je manekenka in se pojavlja na naslovnicah modnih revij ter na modnih pistah, njene podobnosti z očetom pa ni mogoče spregledati. Ob tem je študentka na inštitutu za umetnost The Courtauld in je, dokler se ni začela ukvarjati z manekenstvom, v Londonu z mamo živela umaknjena od oči javnosti.

Po ločitvi od prve žene je Beckerja očarala nizozemska manekenka in televizijska osebnost Sharlely Lilly Kerssenberg. Par se je začel sestajati poleti 2008 in se junija naslednje leto poročil, leta 2018 pa sta šla vsak svojo pot. V zakonu se jima je leta 2010 rodil sin Amadeus Benedict Edley Luis Becker. Nenavadno ime je dobil po maminem stricu Edleyju in njegovem prijatelju Luisu Garcii Fanjulu, multimilijonarju mehiško-kubanskega rodu, ki je tudi dečkov boter. Življenje za Lilly se po ločitvi ni ustavilo. Trenutno se sestaja s Thorstenom Weckom, lastnikom nemške menedžerke športne agencije Thorsten Weck Sports, za katerega je treba priznati, da po videzu spominja na njenega nekdanjega moža.

Prva žena Borisa Beckerja Barbara je leta 2006 postala ambasadorka Unicefa za preventivo pred tetanusom v deželah v razvoju.

Tudi Borisovo ljubezensko življenje se je po razpadu zakona nadaljevalo. Med sojenjem mu je ob strani stala 40-letna Lilian de Carvalho Monteiro. Lepotica eksotičnega videza je rojena na afriškem otoku Sao Tome in Principe, sedaj pa živi v Londonu in je po poklicu analitičarka političnega tveganja. Ponaša se z visoko izobrazbo, tekoče govori pet jezikov in je nekdanjemu športniku v težkih časih dajala vso podporo, za kar ji je, kot je večkrat izjavil, neizmerno hvaležen.