Obudil bo stare uspešnice

Pred leti je primorski glasbenik Slavko Ivančič doživel hudo prometno nesrečo, po kateri se je boril za življenje in na srečo okreval, ob tem pa je priznal, da se je znova rodil in ugotovil, kdo in kaj mu daje moč in zagon za pot naprej.



Po daljšem premoru in hudi preizkušnji je leta 2018 izdal album Med valovi in oblaki, plošča pa odraža obdobje, v katerem se je znašel pred njo. S pesmijo Lahko računaš name, ki so jo spisali Marko Hrvatin, Mitja Bobič, Leon Oblak in Jan Baruca, se te dni primorski pevec poslavlja od svojega prelomnega albuma, ob tem pa ponosno in pokončno zre v prihodnost. In kaj ta prinaša?



Naša glasbena legenda skrivnostno napoveduje nov album, na katerem se bodo znašle vse njegove največje uspešnice, ki jih bo posnel na novo. Sicer pa si 66-letni glasbenik močno želi, da bi lahko kmalu spet stopil na oder, saj mu koncerti dajejo moč in željo po ustvarjanju.



