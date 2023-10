Obudil bo legendarno oddajo Poglej in zadeni (Suzy)

»To je ta noč, ki daje moč, spet med vami smo vsi,« je refren, ki je odmeval v elektronskih ritmih v uvodnem delu izjemno priljubljene oddaje Poglej in zadeni, ki je pred male zaslone nacionalne televizije med letoma 1992 in 1997 prikovala rekordno število gledalcev. Ena najbolj gledanih oddaj vseh časov se po lanski trideseti obletnici od začetka predvajanja vrača s Stojanom Auerjem na čelu in ekipo, ki mu je že pred desetletji pomagala ustvariti uspešnico.

Auer je razkril, da se z legendarno oddajo vrača v Festivalno dvorano Lent, 24. novembra pa bodo z njim praznovali, se veselili in obujali spomine nekdanji ustvarjalci oddaje, igralci, zvezdniki, čarovniki ter tuji in domači glasbeni gostje.

Pridejo številni znani

Voditelj je že potrdil prihod nekaterih glasbenih izvajalcev in skupin. Na odru bomo tako lahko videli hrvaško pevko Vanno, Seida Memića - Vajto, Davorja Radolfija & Ritmo Loco, Magic Affair, Jana Plestenjaka, Alfija Nipiča in članice skupine Power Dancers, ki jih je voditelj odkril med njihovimi plesnimi vajami, ko so dekleta štela komaj petnajst let. »Ne le ekipa, bili smo družina,« se spominja Auer, ki ne skriva, da se vrnitve neizmerno veseli.