Obtožbe za Jareda Leta: Iz omare padajo okostnjaki (Suzy)

Dolgo se je govorilo o tem, forumi so bili polni zgodbic o spolnih preferencah pevca in igralca Jareda Leta, ki se je v srca najstnic iz devetdesetih let zapisal kot Jordan Catalano v nadaljevanki To trapasto življenje s Claire Danes. Posebno rad naj bi imel zelo mlada dekleta, ki jih je pogosto iskal kar v prvih vrstah na koncertih svoje skupine Thirty Seconds To Mars. A medtem ko se je vzpenjal po lestvicah priljubljenosti in si vitrine polnil z nagradami za svoje igralske dosežke, med njimi celo oskarja, je Hollywood pridno molčal o eni – zdaj tako trdijo – najbolje varovanih javno znanih skrivnostih iz zakulisja.

Oboževalk in oboževalcev čednemu umetniku ne manjka.

Nedavno ga je več žensk obtožilo spolne zlorabe in Air Mail je objavil zgodbo, ki je nastala po pogovorih z devetimi ženskami, ki trdijo, da se je 53-letni igralec in glasbenik do njih neprimerno vedel, nekatere so bile mladoletne. Ženske trdijo, da je bilo takšno vedenje dolgotrajno. »To je bila že dolgo javna skrivnost,« je za časopis povedala ženska, ki je želela ostati anonimna. Pevec je med drugim obtožen, da je 16-letnici zastavljal vprašanja o spolnosti, pred 17-letnico paradiral gol, se razgalil in masturbiral, preden je osemnajstletnico prijel za roko in jo vodil, da se ga je dotikala, in jo prosil, naj pljune nanj.

Jared pred 31 leti, ko je igral v To trapasto življenje.

Neka ženska trdi, da je bila leta 2008 stara 16 let, ko je pristopil do nje v kavarni in pridobil njeno telefonsko številko ter jo potem sredi noči klicaril in nagovarjal k neprimernim rečem. Govoril je s čudnim, gnusnim glasom, je poročala, ji zastavljal zelo neposredna vprašanja o tem, kakšne spolne izkušnje že ima.

Njegove zabave so bile vedno polne mladoletnih deklet, pravijo, za vstop nanje je moral videti fotografijo dekleta vnaprej in odobriti njen prihod. Na družabnih medijih se je oglasilo kar nekaj deklet, ki so delile svoje zgodbe o njem, mnoge že pred leti. Igralec seveda vse obtožbe glasno zanika, vendar je dobro znano, da je poskušal s svojo skupino kulte predstaviti kot nekaj, kar je kul. Na Hrvaškem je namreč pred leti za visoko ceno (nekatere oboževalke so plačale skoraj 5700 evrov) vodil tako imenovani tridnevni duhovni odmik, na katerem je na stotine ljudi sledilo njegovemu zgledu, medtem ko je v beli halji, s spuščenimi lasmi in sončnimi očali vodil meditacije, predvajal filme in izvajal jogo kot moderni Jezus.

Kaže, da bo tudi on razkrinkan.

Tisti, ki so pred leti glasno vzklikali ob obsodbi Dannyja Mastersona, so že tedaj napovedali Letov propad. Kaj bo s tem naredil Hollywood, bomo še videli.