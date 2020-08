Obrnimo življenje na šalo!

Spomladansko čiščenje

Andrej Podbevšek je prepričan, da je humor močnejši ob večji krizi. »Zato so Bosanci naravno smešni, ker so šli čez toliko kriz. V Ameriki pa denimo temnopolti ljudje,« pravi. Sam vidi koronavirus kot nekakšno dobrodošlico v svetu stand up komedije. »Mogoče virusa ne gledamo s pravimi očmi, mogoče pa je človeštvo največji virus in ima narava spomladansko čiščenje. Tokrat so v akciji upokojenci,« nas s svojim razmišljanjem o trenutnih razmerah nasmeji do solz.