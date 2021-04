Zvezdnica se je cepila, a ji oboževalci ne verjamejo

Tako kot za večino sveta je tudi za zvezdnike trenutno najbolj pereče vprašanje, ali se cepiti proti covidu-19 ali ne. Nekateri cepljenju nasprotujejo, drugi ga odkrito zagovarjajo.



Med slednje spada kolumbijska lepotica Sofia Vergara, ki je na instagramu s svojimi sledilci delila posnetek cepljenja in oboževalce pozvala, naj ji sledijo. »To sem storila za svojo družino, za prijatelje, ki tega zaradi medicinskih postopkov ne morejo storiti, naredila sem to, da bi lahko vsi znova živeli kot prej. To sem naredila, ker menim, da je tako prav! Za koga pa ti to počneš?« je ob posnetku zapisala zvezdnica in izzvala ploho različnih mnenj. Nekateri so jo pohvalili, češ da spodbuja k plemenitemu dejanju, drugi kritizirali, kar nekaj pa jih je o tem, da se je zares cepila, pošteno podvomilo.



»Zakaj ne nosi maske in rokavic?« so se spraševali ob pogledu na človeka, ki je potisnil iglo v igralkino roko, prepričani, da gre za potegavščino.



