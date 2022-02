Odpri galerijo

George in Amal Clooney Igralec je na usodni večer pripravil večerjo ob glasbi in ugasnil svečo, da je lahko rekel Amal, naj poišče vžigalnik. Tako je našla zaročni prstan. »Šel sem na kolena in rekel, da si ne predstavljam preostanka življenja brez nje. Ona pa je kar tiho strmela v prstan in nazadnje rekla le: 'Oh, moj bog'.« Kar 25 minut je čakal na jasen odgovor in nazadnje rekel: »Poslušaj, saj upam, da boš privolila, ampak jaz imam 52 let, in če mi ne odgovoriš hitro, si bom najbrž izpahnil kolk.« In takrat je rekla da.