Oblikovalka Urška Drofenik: Najboljše so počitnice v zadnjem hipu (Suzy)

Poletje je čas (zasluženih) dopustov. Ko pobegnemo od vsakdanjih skrbi in obveznosti, damo možgane 'na pašo', se sprostimo in si napolnimo baterije za prihodnje mesece. Nekateri dopust skrbno načrtujejo že mesece vnaprej in potem, ko pride dan odhoda, samo vzamejo kovčke in gredo uživat. Drugi se odločajo v zadnjem hipu.

Med slednje spada modna oblikovalka Urška Drofenik, ponosna mama dveh najstniških otrok. »Ne maram pretiranega načrtovanja. Raje imam last minute oddihe, ko greš po navdihu,« pravi.

V vročih dneh se je obilno hladila s sladoledom. »Poleti brez sladoleda ne gre. Nanj sem res nora! Seveda mora biti narejen na rastlinski osnovi, najbolj mi teknejo okusi lešnika, pistacije in kokosa.«

Zdaj, ko nas hladi že samo vreme, najverjetneje močno pogreša vroče dni in slastne sladolede, s katerimi bi se lahko hladila.