Oblikovalka Nika Veger razkrila, kaj počne na plaži namesto poležavanja: »Ne morem ležati na plaži, če ...« (Suzy)

Večina ljudi si vzame počitnice izključno za oddih, poležavanje, nabiranje zagorelosti in školjk. To je nemogoče trditi za družino zaprisežene ljubiteljice narave. Že več let zapovrstjo se posvečajo zbiranju odpadkov na idiličnem jadranskem otoku, kjer preživijo nekaj poletnih tednov. Pogoj, da jih prijatelji obiščejo, je, da na plaži zberejo vsaj eno vrečo odpadkov, saj bodo s tem korak bliže resnici o pomenu čistega okolja.
Fotografija: Kreativno se loteva pomembnih sporočil, da bi se dotaknila čim širšega občinstva.
Kreativno se loteva pomembnih sporočil, da bi se dotaknila čim širšega občinstva.

Tomaž Mihelič, foto osebni arhiv
07.09.2025 ob 18:10
»Moja pobuda se je rodila iz obupa,« že na začetku pogovora odločno pribije. Nika Veger z življenjskim partnerjem Petrom Polesom ter njunima hčerkama Amaljo in Belo obožuje potovanja. Njihova skupna strast je odkrivati daljne dežele, spoznavati kulture in se prepustiti lepotam sveta. Škrtanje pod nogami A odkar se je začela poglabljati v ekologijo, so korenito spremenili dopustniške navade. »Nekateri si ogledujejo izključno lokalne znamenitosti, mene pa pritegnejo tudi smetišča, zato sem na Maldivih želela videti, kako ravnajo z odpadki. Zanimalo me je, koliko smeti pušča množični turizem, i...

Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo
Po padcu okna na učenca so se oglasili starši: zakaj ima OŠ Prule prednost pri prenovi pred OŠ Ketteja in Murna?
Zmaga! Slovenija je v četrtfinalu, Italijani niso imeli odgovora za izjemnega Dončića (VIDEO)
Planinci v šoku: »Divji konji so nas napadali vso noč,« zjutraj jih je pričakal strašen prizor

