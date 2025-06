Oblikovalec bark Dan Lenard: Čisto morje je največji luksuz! (Suzy)

Odkar mu je oče pri desetih letih dal prvo jadrnico, živi z morjem in od morja. Kot oblikovalec in soustanovitelj podjetja luksuznih plovil je razpet med Benetkami in Ljubljano. Cene njegovih unikatnih bark se začnejo pri 30 milijonih evrov in gredo v nebo. A največji luksuz je čisto morje, ki je vedno bolj onesnaženo z mikroplastiko. Te dni se je iz Dubrovnika podal na posebno misijo – sedemdnevno vzdržljivostno plovbo z 4,34-metrsko olimpijsko barko ILCA 7, s katero bo poskušal prepluti 500 milj (804 kilometre) in podreti Guinnessov rekord. Plovba bo potekala brez izpustov in plastičnih odpadkov.