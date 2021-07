Obletnica smrti Amy Winehouse: Solze se še niso posušile

Neutolažljivi starši menijo, da Amy še zdaj skrbi za bližnje, kot je to počela nekoč.

Amy je umrla

23. julija 2011.

Danes mineva 10 let, odkar se je poslovila pevka: umrla je v svojem londonskem domu zaradi zastrupitve z alkoholom. Njeni starši, ki so še vedno neutolažljivi, skrbijo, da bi spomin na hčerko in njeno ustvarjanje živel še naprej, hkrati pa se trudijo pomagati mladim dekletom, ki se soočajo z odvisnostmi, tako kot se je njihova hčerka.V ta namen so ustanovili Fundacijo Amy Winehouse ter odprli varno hišo Amy's Place, v katero se mlade ženske lahko zatečejo takoj po zdravljenju odvisnosti in tako lažje prebrodijo težavno obdobje vračanja v normalno življenje.»Deset let po smrti Amy še vedno skrbi za ljudi, ki jih ima rada – za družino in številne prijatelje. Značilno zanjo. Bila je, in na številne načine še vedno je, velikodušen človek,« je na pragu obletnice dejal Amyjin očeter dodal, da bi razblinil morebitne dvome: »Bistveno je – in tega ne morem dovolj poudariti –, da bi vrnil zadnji peni, da bi le dobil hčerko nazaj.« Mamaje v nedavnem intervjuju v solzah razkrila vsebino svojega zadnjega pogovora s hčerko: »Natančno se spominjam najinega pogovora. Rekla sem ji, rada te imam, Amy, ona pa mi je odgovorila: 'Tudi jaz te imam rada, mama.'« O tem, ali bi lahko hčerki na kakršen koli način preprečila, da bi zapadla v kremplje odvisnosti, pa je dejala, da je Amy pač vedno naredila tisto, kar je hotela.