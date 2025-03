Objokani Jakov Fak: »Izpolnil sem eno največjih želja« (Suzy)

Bilo je zelo ganljivo, ko se je zlati biatlonec še zadnjič povzpel na svetovni vrh pred domačim občinstvom. Takšno slovo si zaslužijo le največji šampioni, oče treh deklic sodi mednje. Njegova toplina se je občutila kljub nizkim temperaturam na Pokljuki, in čeprav nas je skozi kariero nagovarjal z iskricami v očeh, so jih tokrat zamenjale solze sreče, olajšanja in neizmerne ljubezni.