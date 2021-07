Nekdanja žena našega poslanca odšla v Ukrajino

Pomirjajoči sprehod po bližnjih makovih poljih.

Srce ji je zaigralo, ko se je po več letih vrnila v rodno Ukrajino. Tam so je bili starši, brat z družino in prijatelji zelo veseli.pa je z navdušenjem hitela podoživljat nepozabne spomine na čase, ko je še živela v tej mogočni deželi. Med brskanjem po družinskih albumih so oživljali spomine iz njene rane mladosti, najbolj slastno pa je bilo hrustanje sočnih češenj. S plezanjem po drevju tale dolgonoga lepotica nima težav, saj je spretna tudi pri fantovskih rečeh.Njena nežna stran pa je prišla na svoj račun med sprehodi po prostranih makovih poljih, kjer si je odpočila dušo in napolnila baterije za vrnitev v Slovenijo. Ampak do slovesa ji je ostalo še nekaj dni, ki jih bo vsekakor dobro izkoristila.