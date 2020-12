Čeprav v zraku ni pravega in iskrenega veselega decembra, pod novoletnimi smrečicami ne bo manjkalo daril za najbližje.Znani Slovenci in Slovenke so nam zaupali, kako in s čim bodo obdarovali najdražje, čeprav so imeli pri nakupovanju in iskanju daril nemalo težav. Oglejte si fotogalerijo, kaj so nam ...